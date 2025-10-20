Oct 20, 2025 6:24 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

روبيو: اللقاءات المقبلة فرصة لموسكو وواشنطن للتوصل لحل دائم لحرب أوكرانيا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o