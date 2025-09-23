عقدت روابط التعليم الرسمي اجتماعًا طارئًا وموسّعًا بتاريخ اليوم 2025/9/23 حيث جرى تقييم المرحلة بعد إعلان الحكومة عن إقرار مشروع الموازنة وتعذر إقرار زيادات على الرواتب وأصدرت البيان التالي:

إنّ إقرار الموازنة هو خضوع لإملاءات وارضاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تعدّه الروابط انصياعًا من الحكومة الإصلاحية وخطأ جسيمًا بحقّ موظّفي القطاع العام والأساتذة والمعلمين والمتعاقدين والمتقاعدين على وجه الخصوص.

لطالما أكّدت الروابط على ضرورة إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة وتأتي المفاجأة بأنه تعذر ذلك إلا أنه لم يتعذّر زيادة مخصّصات الوزراء إلى سبعة أضعاف سبقها إعادة القيمة لرواتب المستشارين إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.

إنّ الروابط لن تستجدي الزيادة بعد اليوم وستعمل على فرض الزيادات وتحسين الأجور من خلال سلسلة من التحركات التصاعدية، وعليه تقرر ما يلي:

١. إعلان الاحتجاج والاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء في ساحة رياض الصلح تزامنًا مع انعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء كخطوة أولى يليها خطوات يعلن عنها لاحقًا.

٢. استكمال اللقاءات مع الوزراء والكتل النيابية والمسؤولين لإعادة تصحيح الأجور ولا سيّما دمج الملحقات في صلب الراتب.

٣. تكثيف التنسيق مع كافة المتضررين من القطاع العام العاملين في الخدمة الفعلية والمتعاقدين والمتقاعدين.

٤. تسليم كتاب لوزارة التربية خلال الأسبوع المقبل يرفض أي زيادة في ساعات العمل ولو لدقيقة واحدة وأي نشاط خارج التعليم إلى حين تصحيح الوضع وزياده الرواتب.