المركزية - أعلنت روابط التعليم الرسمي (ثانوي وأساسي) في بيان ان رابطتي التعليم الرسمي (ثانوي وأساسي) تتمنّى من وزارة التربية ان ينطلق العام الدراسي بمساره الصحيح ضمن أربعة أيام و٨ حصص ومدة الحصة لا تتعدى الــ ٤٥ د. وذلك لأسباب تربوية كثيرة تصبّ في مصلحة الطالب قبل المعلم".

أضاف البيان: "إنّ الرابطتين تريان أن أي قرار يصدر من وزارة التربية يخالف ذلك يعني سيكون في خانة مخالفة مبدأ الاتفاق مع الروابط، وهو لا زيادة في العمل طالما لا زيادة في الرواتب".

وتابع: "كما وأن ضمن ما تم التوافق عليه مع معالي وزيرة التربية تأمين عقد إجتماع مع وزير المالية للبحث في زيادة الأجور لدوام الأربعة أيام حيث أن فقدت الرواتب قيمتها ولم تعد تكفي حتى للدوام الحالي".

وختم: "كما وندعو وزيرة التربية إلى العمل بجدية مع مجلس الوزراء لاقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة".

