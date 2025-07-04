المركزية - كرّمت روابط التعليم الرسمي (ثانوي. مهني. أساسي) المدير العام السابق لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس بعد احالته على التقاعد وذلك تقديرًا لخدماته في التعاونية وانسانيته وتواضعه على مدار ١٠ سنوات.

افتتح التكريم عصمت ضو مرحّبًا بالحضور في ثانوية زهية سلمان الرسمية وبالمكرّم، ثم تحدث في التكريم نائب رئيس رابطة الثانوي حيدر اسماعيل وشدّد على أهمية مناقبية خميس في زمن قلت فيه الخدمات وخصوصًا من ناحية منح التعليم والاستشفاء، ورأى نائب رئيس رابطة المهني والتقني أسامة الحمصي أن خميس كان السبّاق دومُا الى الخدمة الفعلية والتواصل، ثمّ أكد حسين جواد رئيس رابطة الأساسي على دور المدير العام في كل المجالات وتضحياته مع القطاع التعليمي ووقوفه إلى جنب الأساتذة والمعلمين في أحلك الظروف.

وبدوره المكرّم خميس شكر الروابط الثلاث معتبرّا أن التكريم بعد إحالته على التقاعد هو من أرفع الأوسمة الإنسانية ومؤكدًا أن الاستمرارية في الحياة تتطلب التعاون والتكاتف، وختم التكريم بتقديم درع عربون ووفاء وقد شارك كل من منال حديفة وجوني جرجورة وسمر عسيلي ورانيا أيوب.

