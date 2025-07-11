المركزية - حذّرت روابط التعليم الرسمي في لبنان (ثانوي، مهني، أساسي) من اجراء أي تعديل على الدوام الأسبوعي وبداية العام الدراسي قبل اقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة، وقالت في بيان:

"بعد اطلاع الروابط على البند 10 من جدول جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة 11/7/2025 تخشى روابط التعليم من أن يكون هناك نوايا مبيتة لجهة تقصير العطلة الصيفية وزيادة أيام دوام العمل،

إن الروابط إذ تحذر من إجراء أي تعديل قبل تحسين ملموس على الرواتب من خلال اقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة بما يتماشى مع الوضع المعيشي الحالي. فإنها ستلجأ إلى خطوات تصعيدية تعلن عنها في حينها.

إنّ اعتماد أسلوب التحذير بعيدًا عن السلبية بعد أن أبدت الروابط حسن النية في انجاح استحقاق الامتحانات من دون معرفة أجر المراقبة اليومي وأجر الأعمال اللوجستية، ولم تتوقف عند ذلك وتنتظر من المعنيين في الوزارة ملاقاتها بالأسلوب نفسه لأن العملية التربوية هي تشاركية وليس تفردًا بأي قرار، كما يجب الانتباه الى أن الاجراءات التربوية المتعلقة بالطالب والأستاذ في وزارة التربية مرتبطة بالدورة الإقتصادية في البلد وليست منعزله عنها.

تؤكّد الروابط أنّ كل ما يدور في فلك تحسين الرواتب يبقى كلامًا ما لم يتم التنسيق معها علمًا، ولا سيما إعداد موازنة جديدة من دون إطلاع الروابط على الزيادات المقترحة وهذا ما سيدفعنا إلى الشارع.

لقد وضعت الروابط روزنامة لقاءات مع الكتل النيابية والوزراء من أجل تقديم دراسة واضحة عن سلسلة الرتب والرواتب التي هي من حق القطاع العام".

