المركزية - أكدت روابط التعليم الرسمي في بيان الى ان "لما كان قد صدر عن وزيرة التربية التعميم ٣٢/م/٢٠٢٥ الصادر بتاريخ اليوم ٢٠٢٥/٧/٢ والذي ينص في الفقره 3 البند أ الأخذ بعين الإعتبار دوام التدريس 5 أيام وهو يعني يوم دوام إضافي

إن قرار الوزيرة الأخذ بعين الاعتبار أيام التدريس 5 أيام في الأسبوع هو قرار مرفوض ويحمل في طياته العديد من التساؤلات في ظل الحالة المعيشية الصعبة والأوضاع المتردية التي وصلنا اليها بحيث أصبح المعلم بأي موقع كان ومهما بلغت سنوات خدمته غير قادر على تأمين مستلزمات حياته اليومية وغير قادر على القيام بواجباته الوظيفية بشكل لائق.

بناءً عليه، ندعو روابط التعليم الرسمي في لبنان (ثانوي، أساسي ومهني) اتخاذ خطوات تصعيدية إضراب واعتصام والامتناع عن القيام بالأعمال اللوجستية (الإمتحانات الرسمية) والدفع باتجاه اقرار سلسلة رتب ورواتب تنصف المعلم وتؤمن له حياه كريمة للأساتذة والمعلمين وتؤمن لهم حياة كريمة".

