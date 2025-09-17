المركزية - يتفاعل إعلان حزب الله رفع صورتي أمينيه العامين السابقين على صخرة الروشة في اطار احتفالات اغتيالهما.

الصادق: فقد كتب النائب وضاح الصادق عبر منصة اكس: "رفع صور السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين على صخرة الروشة غير مقبول من كل النواحي، فهما ليسا شخصيتين رسميتين، وترفع صورهما في مدينة يرفض معظم سكانها سياستهما، بل إن بعضهم يتهمهما بالاشتراك في قتل زعيمهم، عدا عن أن الجهة التي أرادت رفع صورهما لم تستحصل على أي ترخيص من البلدية أو الوزارة. والأنكى أن حزبهما، كما جرت عادته، يحذر من الانجرار إلى حرب أهلية، لكنه لا يفوت مناسبة إلا ويستفز البيارتة. ولا ينبغي أن ننسى أن اليوم المجيد ما زال محفورا في ذاكرة أهل بيروت. على الحكومة، التي أظهرت قوة في قراراتها، أن تمنع الحزب وغيره من أي مظاهر استفزازية، صونا للسلم الأهلي في البلاد".

عريمط: بدوره، أشار رئيس المركز الاسلامي للدراسات والاعلام القاضي الشيخ خلدون عريمط في بيان الى ان "صخرة الروشه على شاطئ العاصمه بيروت؛ رمز وطني جامع لابناء بيروت وكل لبنان؛ وهي كأرز لبنان إجماعا وشموخا وثباتا وصمودا؛ ولن تكون مزارا لحزب او مركز دعاية او تسويق لتيار او حركة سياسية او طائفيه تخص هذا الفريق او ذاك من القوى السياسية في لبنان؛ ابعدوها عن المناسبات واليافطات والصور؛ حتى لا تتكاثر على سطها الدعايات والرمزيات وصور هذا او ذاك من الاحياء او الذين الى انتقلوا الى رحمة ربهم". وما يشاع او يقال عن نية البعض استخدامها لاغراض ودعايات واهداف غير مقبوله؛ وغير متفق عليها؛ فهي برسم وزارة الداخلية والمحافظة والبلدية والعقلاء من اللبنانيين. ابعدوا صخرة الروشه عن الشعارات المذهبية والطائفية ودعوها رمزا لكل اللبنانين والعرب".