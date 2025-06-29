تعتبر القوات اللبنانية ان معركة اقتراع المغتربين لكل أعضاء المجلس النيابي الـ128 هي معركة طبيعة وطنية، ولن تتساهل مع أي محاولة لتغييبهم في ظل السعي إلى إبعادهم المتعمّد عن دوائرهم، والإمعان في منعهم من المشاركة إلى جانب أهلهم، والإصرار على تهجيرهم سياسيا بعد تهجيرهم بفعل الظروف المعلومة، وتتعامل مع جلسة الغد كجلسة محورية ومفصلية ومعركة لا هوادة فيها رفضا لإقصاء لبنان المغترب من خلال إعادة استنساخ حقبة الاحتلال السوري، وتؤكد ان التصعيد سيكون سيِّد الموقف والخطوات العملية ستبدأ بالظهور اعتبارا من يوم غد.

المصدر: mtv