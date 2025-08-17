طالب رئيس "التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني" والأمين العام للرابطة الطبية الأوروبية الشرق الأوسطية الدولية" وعضو مجلس نقابه الأطباء البروفسور رائف رضا بـ"ابعاد مجلس نقابة الأطباء الحالي عن التجاذب السياسي وتهميش النقابيين المستقلين"، معتبرا في بيان ان "الاستئثار والاستقواء وإلالغاء دليل ضعف وعجز حيث ان النقابات وجدت من أجل العمل على التصحيح والتقويم والتصدي لقرارات جائرة صادرة عن السلطة السياسية".

