Jul 1, 2025 9:28 PMClock
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رشقات رشاشة من موقع الراهب في اتجاه المنطقة الحرجية في اطراف بلدة عيتا الشعب

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