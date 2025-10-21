المركزية - أكّد النائب أحمد رستم، خلال استقباله رؤساء بلديات ووفودا من أساتذة المدارس أن "السفيرة سحر بعاصيري سلام تلعب دورا أساسيا في دعم الإنماء المتوازن، وخصوصا في القرى والبلدات النائية، حيث تبذل جهودا كبيرة في توظيف علاقاتها وخبراتها من أجل مساندة المشاريع التنموية".



وأشار إلى أن " سلام كانت دائماً إلى جانب وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، في دعم قطاع التعليم وتطويره"، مؤكداً أن "هذا التعاون البنّاء يُثمر نتائج ملموسة تسهم في تحسين الواقع التربوي وتوفير فرص متكافئة للطلاب في المناطق المهمّشة".



وختم مشيدا بكل "المبادرات التي تخرج من رحم التعاون بين المؤسسات الرسمية والدبلوماسية والشخصيات الوطنية"، داعياً إلى "تعزيز هذا النهج لما فيه خير لبنان وأجياله المقبلة".

