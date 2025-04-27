زار النائب أحمد رستم بلدة عكار العتيقة، حيث قدّم واجب العزاء لعائلة الشهيد الملازم محمود أحمد زيتون، الذي ارتقى أثناء أدائه واجبه الوطني ضمن صفوف الجيش.

وأكد خلال لقاءاته مع ذوي الشهيد وأهالي البلدة، أكد أن "عكار كانت وستبقى نبعًا لا ينضب للطاقات الوطنية، ومصدرًا أساسيًا لرفد الجيش اللبناني والقوى الأمنية بالكفاءات المميزة"، مشدداً على أن "قدر عكار أن تدفع الأثمان الأغلى في سبيل حماية الوطن ووحدته، مقدمةً أرواح وأجساد أبنائها فداءً للبنان وسيادته".

وأشاد رستم بمناقبية الجيش وتضحياته، معتبرًا أن "الوفاء الحقيقي للشهداء يكون بالتمسك بالدولة ومؤسساتها الشرعية، وتعزيز الوحدة الوطنية، والوقوف صفًا واحدًا خلف الجيش".

وعلى هامش الزيارة، التقى رستم عددًا من عائلات البلدة، حيث دار نقاش حول الاستحقاق البلدي والاختياري المرتقب، مؤكدًا "أهمية إجراء الانتخابات بروح من الألفة والمحبة، وبطرق ديمقراطية راقية، بعيدًا عن النزاعات والانقسامات، لما فيه خير البلدة وأهلها".