أكد وزير الأشغال فايز رسامني، أن “قبرص دولة صديقة للبنان وتعاطينا من منطلق صداقة، وأتممنا الاتفاق بسرعة وواضح أن الخط الوسط هو الأفضل للبلدين”.

وأضاف رسامني في حديث لبرنامج “جدل” عبر الـLBCI: “الخط الوسطي بين لبنان وقبرص أظهر أنه أكثر من منصف للبنان، وإذا لم ترسم الحدود فلا يمكن السير بعملية الاستكشاف، وأقرينا استكشاف البلوك رقم 8 وهذه المنطقة أصبحت منظمة كما ثبتنا الخط 23”.

وتابع: “نستعجل ترسيم الحدود مع سوريا، وسنتعاطى بالطريقة نفسها التي اعتمدناها مع قبرص، ومن المفترض أن نجلس إلى الطاولة قريبًا عندما تصبح سوريا مستعدة”.