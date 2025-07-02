المركزية- استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني والنائب فيصل الصايغ.

وبعد اللقاء قال الوزير رسامني: "يشرفني أن أكون في هذا الصرح، زيارتنا أتت متأخرة لانشغالي بالأمور الإدارية، لقد كانت جلسة تعارف مع سماحته لأنها زيارتي الأولى له، وقد وضعته في أجواء الأمور الإدارية في وزارة الأشغال العامة والنقل.

وقد تكلمنا على أمور كثيرة، والعديد من المستجدات والمصاعب، وكذلك عن الفرص المتاحة، وأخذت رأيه في مواضيع كثيرة، وسيلي هذه الزيارة العديد من الزيارات".

سئل: في رأيكم هل لبنان ذاهب نحو مستقبل أفضل؟

أجاب: "لبنان من المؤكد أنَّه ذاهب إلى الأفضل، ودائمًا عندنا فرص علينا اغتنامها ومتابعتها، كما أنَّ هناك العديدَ من الأمور التي باستطاعتنا القيام بها هذا العام، منها أمور بانت، ومنها أمور ستبين، وموسم الصيف سيكون ممتازًا بإذن الله".

سئل: هل المشاريع التي تؤسِّس لها وَزارةُ الأشغال كُلُّها تُنفذ؟

أجاب: "هناك العديد من المشاريع اليوم تُنفذ، كما أننا نُخطِّط للعديد من المشاريع الأخرى، عبرَ خُطط عمل لسنة، وخُطط لسنوات قادمة، وهناك مشاريع باستطاعتنا تنفيذها هذه السنة، ومشاريع ستنجز السنة المقبلة. تجدر الإشارة إلى أنَّ خطط العمل الموضوعة ليست محصورة بفترة وجودنا في الوزارة، بل هي تمتد إلى فترات وزراء قادمين بعدي، ضمن خطط عمل مدروسة من اليوم".

سئل: هل هناك دعم مالي لهذه المشاريع؟

أجاب: "لدينا الموازنة المقرَّة اليوم التي نعمل على أساسها، ولدينا أيضا دعم من دولة قطر للنقل المشترك، وتجهيزات المطار في الأفيونيكس، ومن الجدير ذكره أنَّ عددًا من الدول تحضِّر شيئًا من الدعم للبنان".