المركزية - استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني يرافقه المدير العام للوزارة غابي الحاج وعرض معه الاوضاع العامة.

رسامني: وقال الوزير رسامني بعد اللقاء:" يشرفني ان اكون اليوم في زيارة غبطة البطريرك ولو متأخرا لأن واجبات الوزارة اخذت كل وقتي ،طلبت بركته وشاركته في كل امور الوزارة والامور التي تشغلنا كحكومة وتحدثنا عن الوحدة الوطنية التي تشكل الخلاص الوحيد للبنان وضرورة تقوية الدولة ومؤسساتها وتطرقنا الى اوضاع المنطقة وحاجاتها واستمعت الى اقتراحاته وملاحظاته والتي ان شاء الله سنسعى لتنفيذها".

جان جبران: وكان الراعي استقبل صباحا المدير العام السابق لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران الذي اوضح للبطريرك "حقيقة ما يتداول حول وضعه بالتصرف"، مؤكدا انه "خلال سبع سنوات من توليه مهامه كان ملتزما دائما بالقانون ويعمل بضمير مهني واخلاقي وانه مؤمن بمبدأ المداورة، لكنه فوجئ بقرار وضعه بالتصروف من دون اعلامه".

وشكر جبران البطريريك على "مواكبة عمله دائما بالصلوات". واستغرب "الاشاعات والاساءة الشخصية التي يتعرض لها عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي ".

واستقبل المغترب اللبناني فهيم الجميل وعقيلته السيدة مهى اللذين وضعاه في صورة الانشطة التي تقوم بها مؤسسة "مهى وفهيم الجميل " والتي بالشراكة مع الصرح البطريركي في بكركي ومطرانية سيدة لبنان في لوس أنجلوس، قدمت الجائزة المالية السنوية الأولى لكلّ من الأب جان يمين والأب جبرايل شعنين، إفساحا لهما لإستكمال دراستهما الليتورجية العليا والتعمّق في الكهنوت المسيحي الماروني.

وأثنى الراعي على عمل المؤسسة، مباركاً مبادراتها المميّزة ذات البعد الوطني والإنساني.

ومن الزوار : وفد من لجنة أصدقاء غابة الارز، ضم: رئيسها بسام جعجع، وامين التطوير والانتاج المهندس قزحيا طوق وامين الصندوق بيار كيروز والذين عرضوا لوضاع غابة الارز في ظل المتغيرات المناخية وما تعانيه غابة ارز الكرسي البطريركي في حدث الجبة من مشاكل. ووضعت اللجنة امكاناتها بتصرف البطريرك لمعالجة الآفات التي تصيب اشجارها .ووجهوا له الدعوة لرعاية الاحتفال الذي سيقام لمناسبة الذكرى الاربعين لتأسيس لجنة اصدقاء غابة الارز.

كما استقبل وفد منظمة "اليد الخضراء" من ضمن "استراتيجية عاليه الاصيلة "برئاسة السيد زاهر رضوان ومشاركة رئيس اتحاد بلديات الغرب والشحار روبير سيوفي والرئيس السابق غازي الشعار ورؤساء البلديات :المهندس شادي يحيى ،هيثم حمزة،ربيع ابي عاد وحكمت الجوهري ونسرين فتوح ممثلة القطاع الخاص والمستشار جو غريَب.

ووجه الوفد للبطريرك الدعوة لمباركة المؤتمر المنوي انعقاده في 30 آب الحالي في خان حرف عاليه الاصيلة في بلدة عيناب برعاية رئيس الحكومة نواف سلام.

واكد رضوان في خلال اللقاء "أهمية حضور ومباركة البطريرك لهذا المؤتمر ورعايته لإستراتيجية عاليه الاصيلة الجامعة لكل مكونات قضاء عاليه.

ومن زوار الديمان: هلا مرعب وكارولين غسطين التي قدمت للبطريرك هدية تقديرية عبارة عن لوحة صخرية نقش عليها الصليب وشارة البطريركية وعبارة "مجد لبنان اعطي له" وعبارة :"الى من جمع في شخصه كرامة الارز وقداسة الصليب ،غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي،تقديرا لعطائكم الروحي الجليل ودوركم الوطني النبيل".