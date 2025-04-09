Apr 9, 2025 11:23 AMClock
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رسامني: لن نسمح لأحد أن يشكّ في قدرة تشغيل المرفأ ولن نسمح بالكلام الذي صدر بالأمس و"إذا في شي اعطونا أي دليل"

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