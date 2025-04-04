عقد وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني سلسلة اجتماعات مع زواه اليوم، للبحث في امور عديدة تتعلق بشؤون الوزارة والمرافق العامة.

وفي هذا الإطار، استقبل رسامني في مكتبه اليوم، عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ يرافقه وفد.

ثم اجتمع مع المستثمر الحالي لموقف السيارات التابع لمطار رفيق الحريري الدولي - بيروت أحمد زنجي.

وكان رسامني التقى وفدا من بلدية برج حمود برئاسة رئيس البلدية مارديك بوغوصيان، يرافقه الفنان غي مانوكيان، في زيارة تهنئة وتعارف لمناسبة توليه مهامه الوزارية، إضافة إلى شؤون بلدية.