Jul 24, 2025 12:29 PMClock
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رسالة وقعها 60 نائبا بالبرلمان الأوروبي: نطالب باجتماع طارئ لمجلس الشؤون الخارجية لبحث إجراءات ضد إسرائيل

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