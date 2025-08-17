صدر عن لجنة أهالي ضحايا وشهداء تفجير مرفأ بيروت البيان الآتي:

"تستنكر لجنة أهالي ضحايا وشهداء تفجير مرفأ بيروت لما وصلت إليه بعض الأبواق المأجورة التابعة للجهات التي سبق أن هددت وعرقلت التحقيق من زج أحد أهالي الشهداء وليم نون بمزاعم تتعلق بجرائم التعامل مع العدو وإثارة النعرات الطائفية، الأمر الذي لا يمت إلى الواقع والحقيقة بأي صلة والمستغرب توقيته.

ويهم اللجنة التأكيد على إبقاء ملف التحقيق في أكبر تفجير بالتاريخ بعيدًا عن زواريب الأبواق المغرضة والمستمرّة بنهجها من كم الأفواه وتخويف الأهالي عبر زجهم في جرائم ليسوا بواردها على الإطلاق.

وتحذر اللجنة تلك الأبواق من مغبة أفعالها المشكوك بأمرها خصوصًا أن القاضي الذي باشر التحقيق مع وليم نون هو صبوح سليمان الذي سبق أن اتخذ إجراءات غير مبررة في تحقيقات المرفأ لناحية وقف مفعول مذكرة التوقيف الصادرة بحق المدعى عليه فنيانوس.

إن ما يطال أحد الأهالي يطال كل الأهالي الذين لن تثنيهم وتخيفهم هذه المزاعم والأفعال المستغربة بمضمونها وتوقيتها، ويؤكدون مرارًا وتكرارًا أنهم لن يتوقفوا عن الكلام والأفعال المسؤولة لغاية تحقيق غايتهم وهي محاسبة كل مسؤول عن التفجير".