تقدّم النائب الدكتور بلال الحشيمي، اليوم، برسالة شكر وتقدير ، إلى حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، على "الجهود الجبارة التي بذلها خلال فترة توليه مهام حاكم مصرف لبنان بالإنابة، في واحدة من أدق المراحل المالية والاقتصادية التي مرّ بها لبنان".

وقال:"لقد تميّزت إدارتكم بالحكمة والجرأة، وتمكّنتم من اتخاذ قرارات إصلاحية شجاعة، أبرزها وقف تمويل الدولة الذي ساهم بشكل فعّال في الحدّ من الانهيار المالي، وضبط الكتلة النقدية، وتعزيز الاحتياطي بالعملات الأجنبية".

اضاف: "كما نثمّن عاليًا خطواتكم الشفافة في إنهاء العمل بمنصة "صيرفة"، وتنظيف ميزانية المصرف من مفاعيل الهندسات المالية السابقة، وإعادة العلاقات مع المصارف المراسلة، وهي خطوات كان لها أثر واضح في تحييد مصرف لبنان عن تبعات التصنيفات السلبية".

وختم: "إنّ ما قمتم به هو نموذج يُحتذى في تحمّل المسؤولية الوطنية، وحرصٍ صادق على حماية أموال اللبنانيين واستقرار القطاع المصرفي. لكم منّا كل الاحترام والتقدير على ما قدّمتموه، ونتمنى لكم دوام النجاح والتوفيق في أي مهمة وطنية مستقبلية".