أفادت معلومات “الجديد”، بأن رسالة أميركية – سعودية، وصلت إلى الرؤساء الثلاثة بعد لقاء المبعوث الأميركي توم براك بالأمير يزيد بن فرحان، مفادها أن تسليم السلاح يفترض أن يحصل سريعا على مراحل على أن يقابل لبنان بمكافآت بعد انجازه كل مرحلة.

بحيث من المفترض، أن تتم في المرحلتين الاولى الثانية عودة الرعايا الخليجيين وإعادة الاعمار وانتعاش اقتصادي على أن تقابل المرحلة الثالثة بتثبيت ترسيم حدود لبنان الشمالية والشرقية وحمايته من هذه الحدود أيضاً.

واشارت المعلومات الى ان براك التقى بن فرحان قبل زيارته لبنان ثم التقى به بعد مغادرته لبنان.

وأوضحت مصادر متابعة لحركة الرؤساء الثلاثة، أنهم بصدد التحضير لتصور للرد على ورقة براك وزيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى عين التينة يوم السبت تأتي في إطار التنسيق المشترك للرد.