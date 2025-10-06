عقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تناقش جدول اعمال من 10 بنود تتناول مواضيع مختلفة، أبرزها سحب العلم والخبر من جمعية رسالات التابعة لحزب الله، وخطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة.

وقرابة الرابعة الا ربعا، اشارت معلومات ام تي في الى ان " بند سحب العلم والخبر من جمعية "رسالات" نُقل إلى آخر جدول الأعمال أي أجّل البحث به إلى نهاية الجلسة"، في وقت بدأ قائد الجيش العماد رودولف هيكل عرض عملية تنفيذ خطة الجيش.

اما معلومات الجديد، فقالت: لا سحب لرخصة جمعية "رسالات" نتيجة الجلسة بل ستُترَك الأمور لدى وزير الداخلية بانتظار الإجراءات القضائية بحق المخالفين.

قبل الجلسة، التقى الرئيس عون رئيس الحكومة نواف سلام وتركز البحث وفق المعلومات، على مسألة حل جمعية "رسالات".

قبل الجلسة ايضا، قالت وزيرة البيئة تمارا الزين: إذا عرض موضوع سحب العلم والخبر من جمعية "رسالات" على التصويت واتخذ أي قرار من قبل الحكومة سنبقى في الجلسة ولن نغادرها..

من جانبه، وزير العدل عادل نصار قال لـmtv عمّا إذا كان جاهزاً لعرض تقرير عن الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة التمييزية في ملف إضاءة صخرة الروشة: "أنا على طول جاهز" وعما إذا كانت لديه أجوبة عن كل أسئلة الوزراء بهذا الخصوص قال "انشالله".

وقال وزير الاتصالات شارل الحاج: سنستمع إلى التحقيق الإداري والعدلي وعلى اساسهما سنتخذ في الحكومة القرار بالنسبة لسحب العلم والخبر من "رسالات".

