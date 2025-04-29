كشفت معلومات خاصة لقناة MTV أن الرئيس جوزاف عون وجّه رسالة إلى "حزب الله" يؤكد فيها ضرورة البحث في مسألة حصرية السلاح، وقد جاء الرد من الحزب بأنه "مستعد لكل حوار وتعاون".

وأوضحت المصادر أن "حزب الله" أبدى انفتاحه على النقاش، لكنه وضع شرطاً أساسياً قبل أي تقدم في هذا الملف، وهو انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس المحتلة على الحدود الجنوبية، مع التأكيد أنه نقل هذه الرسالة بشكل مباشر إلى الرئيس عون.

بدورها، قالت مصادر سياسية للجديد عن الحوار بين الرئيس عون وحزب الله انه لم ينطلق بعد على الرغم من وجود "مراسيل" بين الطرفين.

أضافت: "التواصل قائم لكن عن بُعد والرئيس نبيه بري لم يشغّل محركاته الحوارية لليوم لانه سبق وأن اعلن ثوابته في الانسحاب الاسرائيلي ووقف العدوان أولاً".