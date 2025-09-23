المركزية - كتب النائب ميشال الضاهر ردًا على ما ورد على لسان الإعلامي فادي بودية على "اكس": "نؤكّد أنّ ما ورد على لسان الإعلامي فادي بودية، في إحدى المقابلات الإعلاميّة، من مزاعم عن وجود طائرات مسيّرة غير إسرائيليّة تنطلق من بلدتَي الفرزل ونيحا، مرفوض بالكامل، بل معيب، ويفتقر إلى أيّ دليل.

إنّ مثل هذا الكلام لا يشكّل فقط تشويهًا غير مبرّر، بل يطال بلدتين عُرفتا بوطنيّتهما وحرصهما الدائم على العيش المشترك والانفتاح على محيطهما.

إنّ إطلاق اتهامات عشوائيّة بهذا الحجم لا يمسّ بأهالي الفرزل ونيحا فحسب، بل يطال أيضًا بلديّتيهما ومؤسّساتهما الشرعيّة، ويمسّ بسمعة الجيش اللبناني والقوى الأمنيّة المنتشرة فيهما، من جرودهما إلى شوارعهما، وهي تقوم بواجباتها الوطنيّة على أكمل وجه.

وإذا كان البعض يلجأ إلى التراشق الإعلامي أو شدّ العصب السياسي لتحقيق مكاسب آنيّة، فإننا نربأ بالجميع أن يزجّوا أهالي الفرزل ونيحا في مثل هذا السجال. فحريّة التعبير حقّ نتمسّك به ونحترمه، لكننا نرفض أن تتحوّل هذه الحرية إلى منصة للتعدّي على حرمة البلدات وكرامة أهلها وأمنهم.

وعليه، نهيب بجميع السياسيّين والإعلاميّين توخي الدقّة والحذر في تصريحاتهم، والتزام المسؤوليّة الوطنيّة والإعلاميّة، صونًا للحقيقة وحفاظًا على سمعة أهلنا وبلداتنا، وللسلم الأهلي الذي يبقى فوق كلّ اعتبار".