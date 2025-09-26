Image
أخبار محلية
رجّي يلتقي الجالية اللبنانية في نيويورك.. ومُطالبة بقانون انتخابي منصف

المركزية - التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي أبناء الجالية اللبنانية في نيويورك، وقال: "يبقى اللبنانيون في الانتشار فخر لبنان وقوته في الخارج". 

ونشر رجّي عبر حسابه على "أكس" صوراً للقاء أرفقها بالآتي: "خلال حفل الاستقبال الذي أقيم في نيويورك على شرف الرئيس جوزاف عون والوفد المرافق، التقيت أبناء الجالية اللبنانية وسررت بالتعرّف على عدد كبير منهم وتبادل الحديث حول حياتهم في الولايات المتحدة والأوضاع في لبنان. وقد جددوا جميعاً المطالبة بقانون انتخابي منصف يتيح لهم الاقتراع للمرشحين الـ ١٢٨ كلٌّ في دائرته". 

