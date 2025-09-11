أجرى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، جرى خلاله التداول بالملفات التي تهم البلدين.

وتركز البحث على قضية السجناء السوريين في لبنان، حيث جدد الشيباني مطلب الحكومة السورية بمعالجة هذا الملف وفق الأصول القانونية المتبعة. كما أكد أن حكومته لم ولن تطالب بالإفراج أو تسليمهم أي سجين لبناني متهم كان أو محكوما.

إلى ذلك، نفَت مصادر رسمية ما تم تداوله بشأن مغادرة وزير الخارجية يوسف رجي جلسة مجلس الوزراء بسبب عارض صحي. وأوضحت المصادر أن الوزير استأذن كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للخروج من الجلسة، بهدف متابعة اتصالات دبلوماسية مهمة تتعلق بالتحضيرات للقمة العربية الإسلامية الطارئة المقررة في قطر يوم الإثنين المقبل، إضافة إلى تنسيق أعمال الوفد المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشارت المصادر إلى أن توقيت هذه الاتصالات يتطلب متابعة آنية نظراً لفارق التوقيت بين لبنان والجهات المعنية.