المركزية - كتب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي على منصة "أكس": "كل الشكر والتقدير لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وطاقمها الديبلوماسي برئاسة المندوب الدائم، السفير أحمد عرفة، على جهودهم الكبيرة وعملهم الدؤوب الذي توّج بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية اليونيفيل حتى نهاية العام 2026".

من جهة أخرى، استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي سفير كندا المعيّن حديثا لدى لبنان غريغوري غاليغان الذي سلّمه نسخة من أوراق اعتماده، وكانت مناسبة للحديث عن أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها على مختلف الصعد إنطلاقا من الروابط القوية التي تجمع شعبي البلدين والوجود اللبناني المميز في كندا.

وقد تمنى الوزير رجّي للسفير غاليغان النجاح والتوفيق في مهمته الدبلوماسية.