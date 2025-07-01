استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي مدير إدارة شمال أفريقيا والشرق الاوسط في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية روماريك روانيان والوفد المرافق بحضور السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو وجرى عرضٌ للأوضاع في لبنان والمنطقة، ولمسألة التجديد لقوات اليونيفيل.

وتم التأكيد على أهمية دور القوات الدولية وضرورة بقائها وكان بحثٌ في السبل الكفيلة بتمديد ولايتها.

وشدد الجانب الفرنسي على أهمية الاصلاحات في لبنان والاسراع في تنفيذها كمدخل أساسي لدعم لبنان في عملية إعادة الإعمار.

كما تناول اللقاء مسألة ترسيم الحدود اللبنانية السورية والدور الذي يمكن أن تلعبه فرنسا في هذا الإطار. وأبدى الوفد الفرنسي استعداد باريس لتزويد لبنان بمزيد من الوثائق والخرائط الخاصة بمزارع شبعا.