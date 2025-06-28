أكّد وزير الخارجية يوسف رجّي في مؤتمر "الطريق الى الدولة" أن "لبنان عاد إلى الخط ولكن مطلوب منه القيام بأمور عدّة ونحن لا نطلب المال من الدول العربية إنّما علاقات جيّدة والدخول في شراكات".

وقال رجّي: "لا نريد من أحد أن يتدخل بشؤوننا الداخلية أو أن نتدخّل بشؤون أي دولة وللمرة الأولى النظام الحالي في سوريا اعترف بلبنان كدولة ونتفاوض مع الجهات الدولية لعودة النازحين السوريين".

وأضاف: "لا علاقة لنا ببقاء النظام الحالي في إيران ونريد أمرًا واحدًا هو احترام سيادة لبنان".

وعن سحب السلاح الفلسطيني قال رجّي: "هذا أمر تقني أمني عسكري محض".

وتابع رجّي: "الدولة "بدّا تاكل عنب مش تقتل الناطور" ونحاول بالديبلوماسيّة والصداقات إخراج إسرائيل من لبنان ولواشنطن مصلحة في إستقرار البلد عبر قيام دولة فاعلة وعدم تدخّل دول خارجيّة به".

ولفت الى ان "الحكومة تقوم بكل ما يمكنها من أجل استقامة الأمور ويجب منحها بعض الوقت لأنّ هناك تراكم للأزمات".

وأكد ان "موضوع السلاح يجب أن يُطرح على مجلس الوزراء والأمر متوقف على رئيس الحكومة متى يضعه على جدول الأعمال".



