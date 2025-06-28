Jun 28, 2025 12:30 PMClock
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رجّي: لا علاقة لنا ببقاء النظام الحالي في إيران ونريد أمرًا واحدًا هو احترام سيادة لبنان

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