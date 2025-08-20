10:59 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رجّي: لا أقبل تسليح إيران لحزب خارج عن الدولة ولم أقابل لاريجاني بسبب هجوم قياداته على لبنان

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o