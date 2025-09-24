ردَّ وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي على كلام المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية في شأن حزب الله وكتب على صفحته عبر منصة “أكس”:”رداً على ما أدلى به المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شأن حزب الله، يهمنا التأكيد أن “الباقي”الوحيد في لبنان هي الحكومة الشرعية وقراراتها التي لا رجوع عنها، وفي طليعتها قرار حصر السلاح وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها الذي اتخذ في جلسة الخامس من آب.”

وأضاف رجي: “ونشدد مجدّدًا على أنّ الجيش اللبناني هو “الباقي” إلى الأبد والوحيد، والمدافع الأول عن لبنان وشعبه وسيادته.”