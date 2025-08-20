المركزية - أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، في حديث للعربية أن "لا عودة إلى الوراء بشأن قرار حصر السلاح"، مشددًا على أن "هذا القرار هو تاريخي للحكومة ولا علاقة له لا بالأميركيين ولا بإسرائيل فهو طلب لبناني ومن اللبنانيين".

وكشف أن "الجيش اللبناني سيقدم خطته لحصر السلاح في أيلول وقد يطلب مهلة إضافية لأسبوعين لتقديم خطته".

وأوضح رجي أن لبنان "أبلغ الإيرانيين مرارًا برفض التدخل بشؤوننا"، لافتًا إلى أنه "لا يقبل تسليح إيران لحزب خارج عن الدولة ولم يقابل لاريجاني بسبب هجوم قياداته على لبنان".

وعن خطاب قاسم، قال: "لا طوائف مهدّدة في لبنان ولا داعي لضمانات، ومَن يتكلّم عن حرب أهليّة لديه نية بإشعالها"، لافتاً إلى أنّ "الطائفة الشيعيّة رهينة لدى حزب الله ويُتاجر بها".

أضاف: "الحرس الثوري الإيراني هو من يقود حزب الله ويوجّهه، وهناك فريق لبناني يحاول إعادة البلاد إلى ما يسمى محور الممانعة"، آملاً في عودة كل الفرقاء إلى مشروع الدولة.

واعتبر رجي أن "قيادات لبنان السابقة أبعدته عن محيطه العربي، لذلك نعمل على إعادة لبنان الآن لموقعه العربي الطبيعي ونطمح لشراكة حقيقية مع دول الخليج ولاسيما السعودية".

وعن العلاقات مع سوريا، أكد أن "التنسيق مع السوريين قائم، شاكرًا السعودية لجهودها لتقريب وجهات النظر بين سوريا ولبنان".

وقال: "نبحث كل الملفات مع السوريين ولا خلافات عميقة وسيكون هناك زيارات لمسؤولين سوريين إلى لبنان لاحقا".

كما ولفت رجي إلى أن "واشنطن تعتبر أن اليونيفيل لم تؤد مهمتها كما يجب، وإسرائيل لا تريد دورا لها من الأساس، لكن لبنان يواصل اتصالاته للتمديد للقوات الدولية في الجنوب".