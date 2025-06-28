Jun 28, 2025 12:40 PMClock
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رجّي: الدولة "بدّا تاكل عنب مش تقتل الناطور" ونحاول بالديبلوماسيّة والصداقات إخراج إسرائيل من لبنان ولواشنطن مصلحة في استقرار البلد عبر قيام دولة فاعلة وعدم تدخّل دول خارجيّة به

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