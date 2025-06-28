Jun 28, 2025 12:53 PMClock
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رجّي: الحكومة تقوم بكل ما يمكنها من أجل استقامة الأمور ويجب منحها بعض الوقت لأنّ هناك تراكم للأزمات

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