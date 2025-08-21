المركزية - في إطار الجهود والمساعي المستمرة التي تقوم بها وزارة الخارجية والمغتربين لضمان التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان لعام آخر، استقبل الوزير يوسف رجّي سفير جمهورية المانيا الاتحادية كورت جورج شتوكل-شتيلفريد الذي أبدى دعم بلاده الكامل لموقف لبنان بخصوص تمديد ولاية اليونيفيل، واستعدادها لمساندة الجيش اللبناني والتعاون معه لا سيّما في المجال البحري.

كما استقبل الوزير رجّي سفير جمهورية أوكرانيا رومان هورياينوف واستعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتّى المجالات. وأعرب السفير الاوكراني عن تأييد بلاده قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة.

وفي لقاء آخر، إطّلع الوزير رجّي من المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا على النشاطات والعمل الذي تقوم به منظمات ووكالات الامم المتحدة المتخصصة بالشأن الإنساني في لبنان، ولا سيّما في ما يتعلق بالنزوح السوري.

ومن ضمن لقاءاته أيضا اليوم، اجتمع الوزير رجّي بوفدٍ من المجموعات الاغترابية اللبنانية ضم ممثلين عن 19 مجموعة اغترابية ناشطة في مختلف بلدان العالم. وأكد الوفد دعم الاغتراب للجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لإعادة بناء الدولة وعودة الانتظام الى عمل مؤسساتها، وللمساعي التي تقوم بها لتنفيذ الاصلاحات وإنعاش الوضع الاقتصادي. كما أكد أعضاء الوفد تمسّك اللبنانيين غير المقيمين الكامل بحقهم في الاقتراع في أماكن قيدهم داخل لبنان للنواب الـ 128، أسوة بالمقيمين، ورفضهم حصر هذا الحق بستة مقاعد فقط، مطالبين بتعديل قانون الانتخابات إفساحاً في المجال لهم لممارسة هذا الحق في الاستحقاق الانتخابي المقبل. وأبدى الوفد استعداد الاغتراب للمساعدة في تنظيم عملية اقتراع اللبنانيين في الخارج.