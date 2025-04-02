المركزية - عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة برئاسة النائب فادي علامة وحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وعدد من النواب.

وقال علامة بعد الجلسة: "كان لنا لقاء مع وزير الخارجية يوسف رجي وسيكون لقاء دوري ليضع أعضاء اللجنة التي تمثل معظم أعضاء المجلس النيابي اليوم في السياسة الخارجية للبنان. وموضوع الساعة كان له علاقة بالاعتداءات الاسرائيلية التي تحصل والحرب الموجودة على حدودنا والانتهاكات والترتيبات الامنية التي أقيمت والقرار الـ1701".



أضاف: "وفي الوقت نفسه، كان هناك إضاءة على موضوع التطبيع وموقف لبنان الرسمي وخلاصة الموتمرات التي حصلت بين لبنان والأصدقاء في الدول العربية. كما تطرقنا إلى موضوع النزوح وكذلك تحدثنا عن ملف اعادة الإعمار والتحديات التي تحصل. وأعتقد انه سيكون هناك لقاءات أخرى ليتم الاضاءة على الجهود التي يقوم بها لبنان".



وتابع: "اريد ان الخص الاجتماع مع معالي الوزير الذي فسر لأعضاء اللجنة بالتفصيل والواقعية قدرات لبنان والجهود الديبلوماسية التي يقوم بها لبنان لكي يستطيع استعادة سيادته وقد خرجنا بخلاصة ان لبنان يشهد انتهاكا فاضحا لسيادته نتيجة الاعتداءات المتكررة على الأراضي اللبنانية ضاربا بعرض الحائط القرارات الدولية.



ومن هنا، تدعو لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين الامم المتحدة والدول الصديقة لدعم موقف لبنان في موضوع وقف اطلاق النار أو الترتيبات لوقف اطلاق النار وفي الوقت نفسه لفرض تطبيق القرار 1701 . كما ينص عليه الاتفاق والالتزام ببنوده لما فيه من مصلحة للبنان والمنطقة والعالم ككل".



واستطرد علامة: "إذ تثمن اللجنة مواقف الرؤساء الثلاثة الصادرة مؤخرا، ندعو الحكومة اللبنانية للسعي مع الدول العربية والمجتمع الدولي وأعضاء اللجنة التي تتابع الإشراف على الترتيبات لوقف إطلاق النار لدعم تنفيذ القرار 1701، انطلاقا من الموقف اللبناني السيادي الجامع وأريد ان أشير ومعالي الوزير لمستقي الشيء ان معظم النواب الذين كانوا موجودين متفقين، ان هناك ضرورة وحدة موقف، لأن ذلك يقوي لبنان ويقوي الديبلوماسية اللبنانية، تجاه ما نشهده".

وردا على سوال، حول موضوع النازحين السوريين، قال علامة: "هذا الموضوع عملنا عليه مطولا وأصدرنا توصيات وتم توزيعها بإصرار الرئيس بري على الاعضاء النواب. كما تضمن عمل للجنة الشؤون الخارجية مع البرلمان الاوروبي ومع المفوضية والامور تغيرت واتفقنا مع معالي الوزير ان اللقاءات التي سنجريها مستقبلا سنتناول ملف النزوح، خصوصا ان هناك تغييرات حصلت وحكومة جديدة في سوريا وشهدنا موجة على حدودنا الشرقية إلى موجة جديدة من النزوح، وبالتالي هذه من النقاط التي سنعمل عليها مع معالي الوزير".

رجي: من جهته، قال وزير الخارجية: "كان لي الشرف ان اجري لقاء مع اعضاء لجنة الشؤون الخارجية، وكان اجتماعا مثمرا ومهما، وهذا أول إجتماع مع اللجنة وكان لقاء مطولا وبحثنا في كل الامور التي تخص السياسة الخارجية للبنان، خصوصا مواضيع الساعة وكان الحديث صريحا وفي العمق وراقيا".



وعن موضوع النزوح السوري، قال وزير الخارجية: "هناك لجنة وزارية تشكلت وستجتمع يوم الجمعة برئاسة نائب رئيس الحكومة وستتعاطى في الموضوع بشكل مباشر".



وحول ما يتم "تداوله بشأن المرأة المغربية واتهامها له بالتحرش"، قال رجي: "هذا موضوع عمره ثماني سنوات.وفي حينها، لا السلطات اللبنانية اعتبرت ان ما تم التداول فيه لديه صدقية ولا السلطات المغربية وقتها تعاملت مع الموضوع بجدية.

وقال: "انه لا يريد الدخول في التفاصيل وعندما تركت المغرب ودعت بكل حفاوة ومحبة ولا علم لدي انهم استدعوا القنصل اللبناني في المغرب".