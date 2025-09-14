شارك وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، في اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدوحة، تحضيرًا للقمة العربية الإسلامية الطارئة التي تعقد غدًا الإثنين، والمخصصة للبحث بالهجوم الإسرائيلي على قطر، والتي سيحضرها رئيس الجمهورية جوزاف عون.

وفي الفقرة الخاصة بلبنان من مسودة البيان الختامي، دعا الوزراء إلى “ضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل للحدّ من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة ووقف انتهاكاتها المستمرة لسيادة الدول وأمنها واستقرارها، بما فيها الجمهورية اللبنانية، بما يشكّل خروق فاضحة للقانون الدولي وانتهاكًا صارخًا لسيادة الدول”.

والتقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة التي تعقد غدا الإثنين في الدوحة، وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، وعرض معه للوضع في لبنان والمنطقة.

وتطرق رجّي “لقرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيدها وبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية”، فيما جدد عراقجي موقف بلاده باحترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه.