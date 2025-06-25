المركزية - استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي سفير اسبانيا لدى لبنان خيسوس سانتوس أغوادو الذي أطلعه على التحضيرات الجارية والتفاصيل المتعلقة بالمؤتمر الدولي لتمويل التنمية المزمع انعقاده نهاية الشهر الجاري في مدينة اشبيلية الاسبانية والذي سيشارك فيه لبنان.

وتطرق البحث كذلك الى العلاقات بين لبنان واسبانيا، لا سيما على المستوى السياسي. ونوّه السفير أغوادو بقيادة القائد الاسباني السابق لليونيفيل اللواء أرولدو لاثارو، وأكد تمسك إسبانيا بدور اليونيفيل في لبنان. كما عرض السفير أغوداو على الوزير رجّي النشاطات الثقافية التي تقوم بها السفارة الاسبانية في لبنان.