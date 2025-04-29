المركزية - التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت، وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، بحضور مسؤولين في المجلس المذهبي ومشيخة العقل، وجرى التداول بعدد من المواضيع العامة على الساحتين اللبنانية والدولية، ولا سيما الجهود التي تبذلها الوزارة في المرحلة الحسّاسة التي يمر بها لبنان.

وكان اللقاء مناسبة رحّب فيها شيخ العقل بالوزير رجّي، منوّها "بالجهود التي يبذلها جميع الوزراء في الحكومة، والتي يعلّق اللبنانيون عليها الآمال الكبيرة، من أجل مواكبة العهد الجديد وتحقيق التطلّعات المتوخاة، لنهوض الوطن من كبوته"، ومشددا على "ضرورة قيام حوار وطني حقيقي جدّي ومسؤول، يعالج القضايا الشائكة التي لا تزال مقاربتها تشكل بعض الاختلافات، ولذا طرحنا شعار "الشراكة الروحية والوطنية"، لخلق أرضية مشتركة تؤدي للسبل الكفيلة بمعالجة تلك القضايا وسائر المواضيع الاخرى، التي هي موضع نقاشات بين اللبنانيين".



من جهته ثمّن الوزير رجّي خلال اللقاء "دور طائفة الموحدين الدروز في تعزيز الوحدة بين أبناء الوطن وخاصة في الجبل"، مشددا على "أهمية هذا الحوار، وعلى التفاهم بين جميع مكوّنات المجتمع لما فيه مصلحة لبنان، حتى نعبر معاً إلى الدولة التي نطمح اليها جميعاً، بعد أن تستعيد سيادتها على كامل أراضيها".



وقال رجّي بعد الزيارة: "تشرفت اليوم بزيارة سماحة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى، وكانت الزيارة مثمرة جدا، حيث تحدثنا بالوضع في لبنان والمنطقة بشكل اجمالي، كما تحدثنا على ضرورة المحافظة على وحدتنا الوطنية وتحديدا في الجبل، وكنا متفقين على كل المواضيع التي اثرناها".

حنكش: كما استقبل شيخ العقل، عضو كتلة حزب "الكتائب اللبنانية" النائب الياس حنكش، برفقة وفد قيادي ضم عضوي المكتب السياسي سهيل حمدان وريتا بولس، رئيسة اقليم عاليه تيودورا بجاني، مدير مكتبه شربل رستم ووسام ضو.

ونقل حنكش لشيخ العقل خلال اللقاء تحيات رئيس الحزب النائب سامي الجميل، وتثمينه "الدور الجامع التي تتمتع به دار الموحدين الدروز وسماحة شيخ العقل"، كما جرى التداول بقضايا وطنية عامة وتلك المتعلقة بتحصين منطقة الجبل، والمبادرة التي طرحها حزب الكتائب على مستوى الحوار الوطني، لبناء الوطن وقيام الدولة.

وبعد اللقاء، قال حنكش: "تشرفنا اليوم بزيارة شيخ العقل كوفد من أعضاء المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية، حرصًا منا على سماع صوت الحكمة في هذه الأيام الصعبة التي نمر بها، والفرصة الكبيرة التي نملكها في لبنان، لبناء بلد جديد على أسس جديدة وبأن يكون الكل مطمئنًا على لبنان الجديد. وكذلك في أن يكون حزب الكتائب يقوم بدوره كما كان تاريخيًا، عبر مد الجسور بين الجميع لكي يكونوا حريصين في الحفاظ على التعددية بالبلد ومحميين من الدولة اللبنانية فقط، وان نتفاعل إيجابيًا في كل المناطق، في ضوء التحضير لانتخابات بلدية حماسية او بالنسبة للاستحقاقات المقبلة".



وأشار إلى أننا "نقلنا دعم وتحيات رئيس الحزب سامي الجميل، وتحدثنا عن التلاقي بالأفكار بين ما طرحه الشيخ سامي في المجلس النيابي واستكمله بزيارتين لرئيسي الجمهورية والمجلس النيابي، وما يطرحه شيخ العقل على مستوى التلاقي وقيام حوار وطني حقيقي يطرح كل الهواجس والمخاوف، لبناء أسس جديدة للبنان أفضل".

واستقبل أبي المنى قائد الدرك العميد جان عواد الذي اطلعه على الأوضاع الأمنية العامة والجهود التي تبذلها قيادة قوى الامن الداخلي، للحفاظ على الاستقرار العام في البلاد.