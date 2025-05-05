المركزية - استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هنيس – بلاسخارت وتم التباحث بالوضع في جنوب لبنان، وبالمساعي القائمة لدفع اسرائيل الى احترام تعهداتها بموجب اعلان وقف الأعمال العدائية، ووقف اعتداءاتها وانهاء احتلالها لأراضٍ لبنانية، وقد وضعت بلاسخارت الوزير رجّي في أجواء زيارتها الى اسرائيل وما أسفرت عنه في هذا الصدد.

كما بحث الوزير رجّي مع بلاسخارت في التعاون القائم والمستمر بين لبنان وقوات اليونيفيل، وأهمية تمكين القوات الدولية من أداء مهامها في الجنوب وفق الولاية المحددة لها، والمرتقب تمديدها في آب المقبل.

