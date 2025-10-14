أجرى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالا بوزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية د. بدر عبد العاطي وبحث معه التطورات الأخيرة المرتبطة بوقف الحرب في غزة.

وأثنى رجي على الجهود التي بُذلت في سبيل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، كما عبّر عن أمله في أن تنجح المساعي العربية والدولية في التوصل إلى اتفاقٍ دائمٍ يضمن حقن الدماء ويسمح للفلسطينيين بإقامة دولتهم.

وبحث رجي مع نظيره المصري أيضا في العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وتم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق في مختلف المجالات.