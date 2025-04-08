المركزية- زار وزير الخارجية يوسف رجي مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، مهنئاً بعيد الفطر السعيد حيث عرض معه التطورات السياسية.

واستذكر الوزير رجي "من هذا الصرح الوطني مفتي الانفتاح الشهيد الشيخ حسن خالد". كما ثمّن "عاليًا مواقف صاحب السماحة"، واصفاً إياه "بمفتي التوافق والوفاق". وأعرب عن شعوره "بالطمأنينة عند الاستماع إلى كلامه الذي هو أقرب إلى الحِكَم الوطنية"، مشدّداً على "مدى حاجتنا في لبنان إلى مرجعيات من أمثاله".

من جهته تمنى المفتي دريان للوزير رجي التوفيق والنجاح في مهامه، "والجهود التي يقوم بها في عمله الدبلوماسي"، واكد له ان "دار الفتوى هي داركم ودار اللبنانيين جميعاً"، وتمنى "الخير لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين".

مولوي: ايضا، استقبل المفتي دريان في دار الفتوى الوزير السابق بسام مولوي الذي قال بعد اللقاء "نحن موجودون اليوم في دار الفتوى كالعادة في كل مناسبة وطنية و دينية، وبكل المناسبات، وخارج إطار المناسبات لنأخذ البركة ، وقدمنا لسماحته التهنئة بعيد الفطر المبارك وبعودته من المملكة العربية السعودية بعد أدائه مناسك العمرة.

واستقبل سفير لبنان في المغرب زياد عطا الله وأطلعه على أوضاع الجالية اللبنانية في المغرب.