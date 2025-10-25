قام أمس وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، يرافقه مدير مكتبه السفير ألبير سماحة ومدير المنظمات الدولية في وزارة الخارجية السفير سليم بدّورة صباح أمس، بجولة تفقدية على متن طوّافة تابعة لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، اطّلع خلالها على حجم الدمار الذي خلّفته الاعتداءات الإسرائيلية في القرى الحدودية، وتفقد الخط الأزرق والنقاط الخمس التي تحتلّها إسرائيل.

وعند وصوله إلى مقرّ القوات الدولية في الناقورة استقبله قائد “اليونيفيل” اللواء ديوداتو أبانيارا ورافقه في جولة ميدانية. وقال رجي: “ما شاهدته يزيدنا تصميمًا على ضرورة تحرير الأراضي اللبنانية ودعم الجيش اللبناني في جهوده لبسط سيادة الدولة وتطبيق القرار 1701، وتنفيذ قرار الحكومة بحصر السلاح في يد الدولة واستعادة قرار الحرب والسلم”.

واختُتمت الزيارة بمشاركة الوزير رجي في احتفالٍ أقيم في مقرّ القوات الدولية بمناسبة مرور ثمانين عامًا على توقيع ميثاق الأمم المتحدة، حيث وضع إكليلًا من الزهر باسم الشعب اللبناني على ضريح الجنود الذين استشهدوا أثناء أداء مهامهم في لبنان.

بدوره قال قائد “اليونيفيل”: “نواصل العمل إلى جانب الجيش اللبناني من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، ولخلق مساحة يمكن للسلام أن ينمو فيها”.