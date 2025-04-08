المركزية - تلقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي اتصالاً هاتفياً من وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني هاميش فالكونر تباحثا خلاله بالمستجدات والتطورات في جنوب لبنان. وجدد رجّي المطالبة بممارسة ضغط دولي على إسرائيل للإنسحاب بشكل كامل وفوري وغير مشروط من الأراضي اللبنانية التي تحتلها. كما عرض مع فالكونر لملف النزوح السوري وللدور الذي يمكن أن تقوم به المملكة المتحدة في سبيل إيجاد حلّ لهذه القضية وتأمين عودة النازحين الى سوريا في أقرب وقت ممكن.

من جهة أخرى، أجرى رجّي اتصالا هاتفيا بوزير خارجية تركيا هاكان فيدان ناقشا خلاله الأوضاع في لبنان والمنطقة، واستعرضا كذلك الدور الذي ستضطلع به اللجنة الأمنية الخماسية التي انبثقت عن اجتماع عمّان والتي ستتولى مهمة التنسيق ووضع الآليات اللازمة للتعاون في محاربة الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح والجريمة المنظمة العابرة للحدود.