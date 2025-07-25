المركزية - عقد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي مؤتمرا صحافيا مشتركا في مقر الوزارة مع وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط والرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف ابو زكي، أعلنوا خلاله عن انعقاد مؤتمر "الاقتصاد الاغترابي الرابع" في الثامن من آب المقبل في فندق فينيسيا-بيروت برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

وأكد الوزير رجّي أن انعقاد المؤتمر هذا العام يتزامن مع عهد جديد وحكومة جديدة في لبنان يسعيان الى إعادة وضع لبنان على الخريطة العربية والدولية. وشدد على أن لبنان عازم على استعادة سيادته على كامل اراضيه، وعلى أن يكون شريكاً عربياً ودولياً يمكن الاعتماد عليه بما يفيد أبنائه المقيمين والمغتربين. وقال الوزير رجّي إن المنتشرين اللبنانيين يشكّلون رافداً أساسيا لقيامة لبنان الذي يحتاج لكل أبنائه، مقيمين ومنتشرين، ليعود وينهض من جديد. كما أكد أهمية المؤتمر للمساهمة في إعادة ربط ما أنقطع بين لبنان وجناحه المغترب، وليكون ساحة تلاقي وبناء شراكات مع الأشقاء العرب أيضا.

بدوره وزير الاقتصاد د. عامر البساط اعتبر أن المؤتمر يضع المغترب اللبناني في موقع مركزي في مشروع إعادة النهوض بلبنان لا كمصدر موسمي للدعم. ورأى أن دور المغترب اللبناني يجب أن ينتقل من العرف الى السياسة ومن المناسبات الى المنهج ومن العاطفة الى التخطيط بشكل يضع المغترب اللبناني في موقع الشراكة الحقيقية والمساعد الرئيس في العجلة الاقتصادية.

من جهته، أكد السيد رؤوف أبو زكي أن المؤتمر يأتي في لحظة دقيقة من تاريخ لبنان وسط تحديات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة ليطرح أمام اللبنانيين فرصة جديّة لإعادة بناء الدولة على أسس صحيحة قائمة على الاصلاح، وإعادة وصل ما انقطع بين الدولة والمجتمع وبين المقيم والمغترب وبين لبنان وأشقائه العرب.

وقد وجّه الوزير رجّي والوزير البساط والسيد أبو زكي دعوة لرجال الأعمال والمستثمرين اللبنانيين المقيمين في الخارج للمشاركة في أعمال مؤتمر "الاقتصاد الاغترابي الرابع".