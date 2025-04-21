Apr 21, 2025 6:55 PMClock
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رجي اتصل بالسفير البابوي معزيا: شخصية استثنائية جسدها الحبر الأعظم

اتصل وزير الخارجية يوسف رجي بالسفير البابوي باولو يورجيا معزيا برحيل قداسة البابا فرنسيس. 
وعبّر رجي عن حزن العالم ولبنان لشخصية استثنائية جسدها الحبر الأعظم، رجل السلام، ورجل التواضع وبابا الفقراء الذي تخلى عن كل المظاهر الدنيوية ، طوال السنوات ال13 على رأس الكنيسة الكاثوليكية. وهو الذي كان لبنان حاضرا دائما في قلبه وصلاته.

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