المركزية - وزع مكتب راعوية الشبيبة في الدائرة البطريركية المارونية - bkerke jeune, برنامج "لقاءات الشبيبة المسكونية".

واعلن في بيان ان "إستكمالاً للمسيرة المسكونيّة التي اختبرها شبيبة من كلّ الكنائس من لبنان والشرق الأوسط ومن أكثر من 43 بلدًا من العالم في اللقاء المسكونيّ العالميّ للشبيبة، الذي استضافته كنائس لبنان ومجلس كنائس الشرق الأوسط مع جماعة Taizé المسكونيّة الفرنسيّة من 22 إلى 26 آذار 2019، في بيروت بعنوان الصدّيق كالأرز في لبنان ينمو، حيث شارك نحو 1600 شاب وشابة مسيحيين، فضلاً عن انضمام شبيبة من الطوائف المسلمة إليهم في 25 آذار للاحتفال المشترك بمناسبة العيد الوطنيّ الموحَّد لبشارة العذراء مريم".

وتابع: "بعد الأحداث الأخيرة التي عاشها وطننا الحبيب لبنان خلال السنوات المنصرمة من أزمات اقتصادية وسياسية وحروب، بادر مكتب راعويّة الشبيبة، بتوجيه دعوةٍ لإخوة جماعة Taizé بصورةٍ مُتكرِّرة من دون كللٍ للقدوم إلى لبنان، انطلاقًا من رغبته العميقة في إنضاجِ نشاطٍ مسكوني لشبيبة كل الكنائس في لبنان بمباركة الإخوة وبحضورهم لمتابعة هذه المسيرة المسكونيّة، مسيرة الأخوّة والمحبَّة بقيادة الروح وهَديه".