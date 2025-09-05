المركزية - شكر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج في بيان، لوزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني،استكمال كافة الملفات المتعلقة بطرقات المتن، واخرها الملف الذي تم اتمامه في ديوان المحاسبة وليأخذ طريقه الى التنفيذ ويتضمن تأهيل وصيانة الطرقات التالية:

1- انطلياس - بكفيا - ضهور الشوير - المروج - عينطورة - مجدل ترشيش.

2-الدلب -ابو ميزان -دير شمرا

3-بولونيا - الخنشارة - بتغرين

4-بعبدات - ضهر الصوان - بحرصاف -بكفيا

5-المكلس -بيت مري - برمانا -بعبدات -الدوار

6-المتن السريع من نهر الموت الى بعبدات

اضاف:"كذلك تم تكليف مكتب دراسات لاستكمال طريق المنجزة بتمويل من البنك الدولي في بسكنتا لصيانة وتأهيل طريق مرج بسكنتا الى وادي الجماجم، كذلك نتابع تأهيل وصيانة طريق بسكنتا - زبوغا مع معالي وزير الاشغال العامة الذي نجدد له باسم اهلنا في المتن كل الشكر".