المركزية- أطلق عضو تكتل "الجمهورية القوية" ورئيس منظمة "المستقلون"النائب رازي الحاج، بالشراكة مع "مؤسسة وديع الحاج الإنسانية" وبالتعاون مع مؤسسة "كونراد آديناور" في لبنان، مشروع "تعزيز التعاون والتنسيق للرعاية الصحية وشبكات الأمان الاجتماعي في المتن"، وذلك في مواجهة التشتت الذي يعاني منه القطاع الصحي في قضاء المتن حيث تعمل أكثر من 70 مؤسسة صحية بشكل منفصل، مما أدى إلى حرمان مناطق كاملة من الخدمات الأساسية بينما تشهد مناطق أخرى ازدواجية غير مجدية.



أطلقت المبادرة خلال جلسة نقاش موسعة بعنوان "معا لتنسيق الرعاية الصحية وشبكات الأمان الاجتماعي" في المسرح الرئيسي في مدرسة مار يوسف في قرية شهوان، شارك فيها الى جانب الحاج: وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، رئيس لجنة الصحة النائب بلال عبدالله، ممثل وزير الصحة مدير العناية الصحية الدكتور جوزف الحلو، مدير مؤسسة "كونراد آدنياور" في لبنان مايكل باور، رئيس مؤسسة الدكتور وديع الحاج الدكتور فاتن الحاج، في حضور النائبين: جهاد بقرادوني وسعيد الاسمر والنائب السابق ادي ابي اللمع، رئيس جهاز الشؤون الاجتماعية في حزب "القوات اللبنانية طوني رزق، رئيس المكتب الاختياري ميشال الحران، منسق المتن في حزب "القوات اللبنانية" ادي حران، عدد من رؤساء بلديات، وممثلي مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستوصفات.



وقد استهلت الجلسة بكلمات افتتاحية لكل من الإعلامية ريبيكا أبو ناصر نائبة رئيس مؤسسة الدكتور وديع الحاج، والمونسنيور شربل غصوب ممثلا المطران أنطوان بو نجم راعي أبرشية أنطلياس المارونية، والسيد مايكل باور والنائب الحاج.

النائب الحاج

وأوضح النائب الحاج في كلمة، ان "هدف المنتدى هو لبناء جسر فعال بين الواقع الميداني والسياسات العامة". وقال في مداخلة:"يسعى هذا المشروع إلى وضع خارطة طريق واضحة لتحويل التحديات الصحية إلى فرص للتكامل والتنسيق"، مشيرا إلى "أهمية إنشاء آلية شاملة تشاركية لتنسيق خدمات الرعاية الصحية في المتن، لتحسين توزيعها وتسهيل وصولها للمناطق الأكثر حاجة وتخفيض التكاليف على المواطنين، ولتكون نموذجا يمكن تطبيقه على مختلف القطاعات الأساسية والمناطق اللبنانية. ويأتي هذا المشروع في وقت تشتد فيه الضغوط الاقتصادية على المواطنين، مع زيادة في تكاليف الرعاية الصحية منذ بداية الأزمة، مما يجعل التنسيق بين الجهات المقدمة للخدمات ضرورة ملحة وليس ترفا".



وأكد النائب الحاج أن "هذه المبادرة تجسد نموذجا فريدا للشراكة بين مختلف مكونات القطاع الصحي والاجتماعي في المتن رغم اختلاف المرجعيات"، مشيرا إلى أنها "تعبر عن رغبة منطقة بأكملها أن تتكلم بصوت واحد مع الدولة، لا للمطالبة، بل لاقتراح نموذج شراكة قابل للقياس، للتكرار وللتطوير".



وشدد الحاج على أن "لا عدالة اجتماعية بلا بنية صحية لامركزية فعالة، ولا إنصاف مناطقي من دون الاستماع لصوت الميدان، ولا استدامة في الخدمة إن لم تتحول المبادرات إلى آليات تنسيقية ومؤسسية".



وأوضح أن هدف المشروع هو "إطلاق منصة تنسيق صحية واجتماعية في المتن تشمل كل الجهات الفاعلة، وصياغة توصيات ميدانية ترفع للوزارات والجهات المانحة، واعتماد نموذج شفاف، تشاركي وقابل للتوسع، في أقضية أخرى وقطاعات أخرى".



وختم الحاج:"معا، فقط معا، ننجح. والمتن قادر أن يقدم نموذجا لا يكرس التفاوت، بل يعيد إنتاج العدالة".

جلسة نقاشية ومداخلات

وتناولت الجلسة النقاشية التي أدارها الإعلامي ماجد بو هدير، أربعة محاور رئيسية قدمها متحدثون متخصصون من مختلف الجهات المعنية. بدأت بمحور "التحديات والفرص في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية" مع الدكتور جوزيف الحلو الذي استعرض واقع الخدمات الصحية في المناطق والتحديات التي تواجه التنسيق بين المؤسسات الصحية.

ثم انتقلت الجلسة إلى المحور الثاني "دور شبكات الأمان الاجتماعي في مواجهة الفقر" مع الوزيرة حنين السيد التي أكدت "أهمية ربط الحماية الاجتماعية بالرعاية الصحية، وضرورة بناء شبكات حماية متكاملة للفئات الأكثر هشاشة".



وفي المحور الثالث، تناول النائب الدكتور بلال عبد الله، "دور السلطة التشريعية في دعم الصحة العامة"، ملقيا الضوء على الأطر القانونية اللازمة لتفعيل التعاون بين المستويين المركزي والمحلي في إدارة الخدمات الصحية.



واختتمت المحاور بمداخلة رئيسة مؤسسة وديع الحاج الإنسانية الدكتورة فاتن الحاج، حول "مقاربات مجتمعية لتنسيق الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية"، وقدمت نموذجا عمليا للتعاون بين المؤسسات الأهلية والجهات الرسمية.



ورشة عمل

وقد سبق هذه الجلسة النقاشية ورشة عمل متخصصة بعنوان "ردم الفجوة بين الخدمات الصحية المركزية والاحتياجات الميدانية في قضاء المتن"، عقدت في كرسي أبرشية أنطلياس المارونية ضمن مدرسة مار يوسف، تضمنت كلمات ترحيبية من النائب الحاج، تلاها نقاش تفاعلي بين ممثلي مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستوصفات أداره السيد حمد الياس، المدير الشريك لشركة SRM المدنية.

من أبرز النتائج التي خرجت بها الورشة:

- التأكيد على الحاجة إلى منصة تنسيقية محلية رسمية أو مرنة لتسهيل التعاون بين الجهات كافة.



- المطالبة بتفعيل قنوات التواصل والتخطيط المشترك مع وزارة الصحة والجهات المانحة.

- العمل على رفع عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية في قضاء المتن في الشبكة الوطنية من خلال تأهيل وتطوير بعض المستوصفات الحالية.

- تحديد أولويات واضحة للفجوات الجغرافية والخدمية، خاصة في المناطق الأقل تغطية.

ومن الجدير بالذكر أن شركة SRM ستقوم بتوحيد التوصيات والاستنتاجات الرئيسية الناتجة عن ورشة العمل وجلسة النقاش، وصياغتها في خارطة طريق سياساتية نحو إرساء أسس شاملة لآلية تنسيقية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الميدانية.



وللاستفسار والمشاركة في المشروع، طلب التواصل على رقم الهاتف: 131 587 81 961+ أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected].